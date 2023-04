Jovem é preso com 560 pinos de cocaína e pistola em Volta Redonda - Diário do Vale

Jovem é preso com 560 pinos de cocaína e pistola em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de abril de 2023, 09:56 horas

Volta Redonda – Um jovem, de 18 anos, foi detido nesta sexta-feira (31), com 560 pinos de cocaína, uma pistola, 11 munições, um carregador de pistola, 93 tiras de maconha, dois frascos de Loló, um celular e R$156 em dinheiro, em Volta Redonda. O caso aconteceu no bairro Jardim Belmonte.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram até o bairro verificar denúncia de que estariam traficando e no local encontraram três suspeitos. Ao notarem a aproximação dos policiais, os homens fugiram, entrando em área de mata. Um jovem foi detido e com ele estava uma mochila, onde foi encontrado o material apreendido.

O suspeito foi conduzido para a 93ª DP, para registro da ocorrência.