Jovem é preso com droga em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de julho de 2022, 10:49 horas

Volta Redonda – Um jovem, de 22 anos, foi preso na noite de domingo (3), suspeito de tráfico de drogas em Volta Redonda; Ele foi abordado por policiais militares na Rua Boa Vista, no Morro da Cavina, no bairro Santo Agostinho, com 131 pinos de cocaína.

O rapaz foi levado para a Delegacia de Volta Redonda, onde os policiais descobriram que contra ele já existia um mandado de prisão em aberto. No entanto, os agentes não informaram o tipo de crime, pelo o qual suspeito respondia.