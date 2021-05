Jovem é preso com drogas após ser perseguido por PMs

Matéria publicada em 15 de maio de 2021, 08:40 horas

Resende – Um jovem, de 19 anos, foi preso neste sábado, dia 15, suspeito de tráfico de drogas, em Resende. O rapaz chegou a fugir ao observar a aproximação da viatura da Polícia Militar, quando ele estava na Rua Um, na Baixada Olaria.

Ao ser capturado, os agentes apreenderam 47 pinos de cocaína, 62 pedras de crack e R$ 48. O jovem foi levado para a Delegacia de Resende, onde permanece preso após ser indiciado por tráfico de entorpecente pelo delegado Michel Floroshk.

Outro jovem

Numa outra ação da PM, foi preso outro jovem de 19 anos, no ponto final do ônibus, na Rua Arapanéis, no bairro Cidade Alegria, também em Resende. A PM, não entanto, não divulgou a quantidade de entorpecentes apreendidos, alegando que o material ainda seria contabilizado.