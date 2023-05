Jovem é preso com drogas após trocar tiros com a polícia

Matéria publicada em 23 de maio de 2023, 09:48 horas

Foram apreendidos 280 pinos de cocaína e 118 tiras de maconha

Resende – Um jovem, de 19 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (22), por policiais do 37º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em ação no bairro Jardim Beira Rio, em Resende, após troca de tiros. Com ele foram apreendidos 280 pinos de cocaína e 118 tiras de maconha.

De acordo com a PM, os agentes depararam-se com quatro suspeitos na Rua dos Trabalhadores que, ao avistarem as viaturas, dispararam tiros contra a polícia. Após cessar a troca de tiros e realizarem buscas na localidade, os agentes encontraram um dos suspeitos com as drogas em uma área de mata.

O jovem e as drogas apreendidas foram levados para a 89ª DP, em Resende, onde a ocorrência foi registrada e o suspeito permanece preso, à disposição da Justiça.