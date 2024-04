Jovem é preso com drogas no Areal, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Um jovem de 22 anos foi preso com drogas, na noite desta quinta-feira (25), na Rua Balbina Alves Raposo, no bairro Areal, em Barra do Piraí.

Os agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar foram até o bairro após receberem informações sobre um ponto de tráfico de drogas. Durante buscas por uma área de mata, os policiais localizaram o suspeito. Ao notar a aproximação dos PMs, o jovem tentou tentou fugir e se desfazer de uma sacola plástica, mas acabou sendo detido.

Com ele foram apreendidos: 36 sacolés com pedras de crack, 17 tiras de maconha, dois pinos de cocaína e R$ 60,00.

O suspeito e o material foram levados à 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.