Jovem é preso com granada durante operação em Barra Mansa - Diário do Vale

Jovem é preso com granada durante operação em Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2023, 21:27 horas

Barra Mansa – Policiais militares da 2ª Cia, em operação de combate à guerra entre facções criminosas, prenderam na noite desta quinta-feira (23), no bairro Siderlândia, um jovem de 21 anos. No quintal da casa do suspeito foi encontrada uma granada, 4 mil pinos para armazenamento de droga, balança de precisão, um rádio transmissor e duas bases para o aparelho.

Antes de ser preso, o jovem tentou fugir por uma área de mata, mas acabou detido. Um outro suspeito conseguiu escapar. Questionado pelos agentes, o jovem disse ser usuário de drogas e que vigiava o material em troca de entorpecentes.

O jovem preso e o material apreendido foram levados para a delegacia de Barra Mansa (90ª DP).