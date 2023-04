Jovem é preso com mais de mil pinos de cocaína em Porto Real

Matéria publicada em 28 de abril de 2023, 17:04 horas

Porto Real – Um jovem de 19 anos foi preso com 1.155 pinos de cocaína, 52 invólucros de maconha e R$ 5.313,30 no bairro Freitas Soares, em Porto Real. Ação foi realizada nesta quinta-feira (27) por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar. Com o suspeito também foram apreendidos uma munição calibre 45, um carregador 9mm, duas balanças de precisão, dois celulares, um kit para limpeza de arma e material para endolação.

Segundo a PM, os agentes foram até o local após receberem denunciais de um ponto de tráfico de drogas. Ao chegarem ao imóvel, os agentes perceberam um suspeito fugindo pelos fundos. Dentro da casa estava o jovem de 19 anos e sua mãe, que permitiu a entrada dos policiais. Após buscas, foi encontrada parte do material dentro da casa e outra parte escondido sob o telhado. Ainda segundo a PM, nenhum dos dois informou quem seria o homem que fugiu pelos fundos da casa.

O suspeito foi levado junto do material para a 100ª DP, onde permaneceu preso.