Jovem é preso com material do tráfico no Centro de Três Rios, após denúncia

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 20:50 horas

Ao todo, 4.013 pinos de cocaína, 1.151 tabletes de maconha e 224 frascos de lança perfume, foram apreendidos com o suspeito

Três Rios – Um jovem, de 19 anos, foi preso por policiais militares do 38º Batalhão, em ação conjunta com equipes do Serviço de Inteligência da PM, na tarde deste sábado, dia 29, no Centro de Três Rios, por suspeita de tráfico de drogas. Além da prisão, farto material entorpecente foi apreendido. Ao todo, foram contabilizados 4.013 pinos de cocaína, 1.151 tabletes de maconha e 224 frascos de lança perfume.

Segundo a PM, o flagrante foi possível após denúncias apuradas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, onde foi identificado um esquema de tráfico de drogas na localidade. A PM afirma que foi montado um aparato operacional e, ao chegarem no endereço denunciado, os militares se depararam com o suspeito, portando um rádio comunicador. Após abordagem, o jovem foi mantido sob cautela e, durante buscas dentro de uma residência, todo o material foi encontrado.

O suspeito foi conduzido à 108ª DP (Três Rios), onde foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso, à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado para perícia.