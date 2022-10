Jovem é preso com pistola após trocar tiros com PMs

Matéria publicada em 13 de outubro de 2022, 09:39 horas

Itatiaia – Um jovem, de 18 anos, foi preso após trocar tiros com policiais militares em Itatiaia. O confronto foi na quarta-feira (12), numa área de mata no Vale do Ermitão, em Penedo.

O suspeito estava junto com outros comparsas que conseguiram fugir. Ao notar a aproximação dos policiais, o jovem se rendeu.

Com ele foi apreendida uma pistola de calibre 9 milímetros, e oito munições do mesmo calibre. O rapaz e o material recolhido pelos PMs foram levados para a Delegacia de Itatiaia.