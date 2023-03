Jovem é preso com pistola e granada em Resende - Diário do Vale

Jovem é preso com pistola e granada em Resende

Matéria publicada em 3 de março de 2023, 11:43 horas

Resende – Um jovem de 18 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (3), com uma pistola e uma granada em Resende. A prisão foi efetuada na Rua das Hortências, no bairro Cidade Alegria.

Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram até um imóvel verificar uma denúncia feita por um homem afirmando que seu filho estaria em posse de armas e drogas. O pai do jovem permitiu a entrada dos policiais, que realizou buscas e apreendeu 11 munições, dois carregadores de pistola, uma gandola, uma calça camuflada, uma touca ninja, uma mochila e um cinto de guarnição com coldre e porta carregador.

O jovem e o material foram encaminhados para a 89ª DP, para que fosse feito registro da ocorrência.