Jovem é preso com pistola, munições e drogas em Volta Redonda

Volta Redonda – Um jovem de 19 anos foi preso com uma pistola, munições e drogas, na manhã desta quarta-feira (24), no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

Os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar conseguiram localizar o suspeito e o material ilícito após receberem informações de moradores. Foram apreendidos: uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, três carregadores da pistola, dez munições calibre 9mm, 50 comprimidos de ecstasy, 200 pinos de cocaína, 21 pedra de crack, 49 tiras de maconha, seis ampolas de adrenalina efrinalin, quatro cateteres com agulha, um coldre para carregador, um cinto tático de guarnição, dois rádios comunicadores com bases, dois cadernos com anotações do tráfico, etiquetas para endolação de drogas, 100 pinos plásticos vazios e um celular.

O suspeito e todo o material apreendido foram levados à 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.