Jovem é preso com revólver em Barra Mansa

Barra Mansa – Um jovem, de 21 anos, foi preso na noite deste domingo (18), com um revólver cal. 38 no bairro Vila Maria, em Barra Mansa.

Agentes da Polícia Militar estavam em patrulhamento na Rua Afonsina de Oliveira Rangel, quando tiveram a atenção voltada para uma casa conhecida como ponto de venda de drogas com o portão aberto. A equipe fez contato com uma senhora, moradora do local, que autorizou a entrada.

Dentro do imóvel, o suspeito foi encontrado dentro de um quarto, onde foram encontrados o revólver e seis munições intactas. O jovem afirmou que a arma pertencia a ele e que era usada para sua segurança contra a facção rival a dele no local.

A ocorrência foi registrada na 90ª DP.