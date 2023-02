Jovem é preso e adolescente apreendido com armas e drogas em Volta Redonda - Diário do Vale

Jovem é preso e adolescente apreendido com armas e drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2023, 18:35 horas

Flagrante ocorreu em escadão no bairro Belmonte, durante patrulhamento realizado pela Polícia Militar

Volta Redonda – Policiais militares do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar) detiveram nesta segunda-feira (20) um jovem e apreenderam um adolescente no bairro Belmonte, em Volta Redonda. Com a dupla foram encontradas uma pistola calibre 9 milímetros, um revólver 38, 26 munições, além de diversas quantidades de drogas embaladas e prontas para serem comercializadas.

Ao todo, segundo a PM, foram apreendidos 10 porções de maconha, 28 pedras de crack, 164 pinos de cocaína; quatro rádios comunicadores, um celular; duas mochilas, uma pochete, um coldre para revólver e R$ 68.

De acordo com os policiais que fizeram a prisão, durante patrulhamento eles avistaram movimentação em um escadão conhecido por ser área dominada por uma facção criminosa. Com a aproximação dos PMs, os suspeitos tentaram fugiram, mas a dupla acabou sendo detida pelo cerco policial. Um deles, segundo os agentes, já havia sido detido recentemente também pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

O material e os jovens foram encaminhados à delegacia de Volta Redonda (93ª DP).