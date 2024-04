Jovem é preso e adolescente apreendido com drogas em Resende

Resende – Um jovem de 22 anos foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas, na manhã desta quinta-feira (11), na Rua Francisco Estevão do Nascimento, no bairro Cidade Alegria, em Resende. A ação aconteceu durante uma operação do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) contra o crime organizado na região.

Após receberem uma denúncia sobre um ponto de tráfico de drogas, os agentes do 37º BPM foram até o local onde avistaram a dupla. Os policiais realizaram um cerco e conseguiram abordar o jovem e o adolescente. Com eles foram encontrados: 275 pinos de cocaína, 77 trouxinhas de maconha e R$ 85,00.

Os dois foram levados à 89ª DP, onde o jovem foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e permaneceu preso. O adolescente permaneceu apreendido por fato análogo ao mesmo crime.

Operação

O 5º CPA (Comando de Policiamento de Área) realizou operações para combater a criminalidade em Resende e em Itatiaia na manhã desta quinta-feira (11). As operações tiveram como objetivo a repressão do tráfico de drogas, redução de criminalidade na região e apreensão de armas, drogas e veículos irregulares.

A ação do 37º BPM contou com diversos pontos de incursão e locais de cerco para a fiscalização de trânsito.