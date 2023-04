Jovem é preso e adolescente é apreendida por tráfico de drogas em BM

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 11:41 horas

Barra Mansa – Policiais Militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 2ª Cia de Barra Mansa apreenderam nesta quarta-feira (19) uma adolescente, de 14 anos, e um jovem, de 21 anos, por associação ao tráfico de drogas, durante operação no bairro Vila Delgado, em Barra Mansa. Com os suspeitos foram apreendidos um cigarro de maconha, R$2.178,65 e um papel com anotações de venda de drogas.

Os suspeitos tentaram fugir, mas foram abordadas pelos policiais. Segundo a PM, com a adolescente foi encontrado R$178,65 e ela teria acabado de iniciar o plantão de venda de drogas no local. Já com o jovem foram apreendidos R$2.000 e ele estaria saindo do plantão. A ocorrência foi registrada na 90ª DP.