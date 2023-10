Jovem é preso e adolescente é apreendido com armas em Barra Mansa 

Barra Mansa – Um jovem, de 21 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido na noite deste sábado (28), portando armas em Barra Mansa.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar estavam em patrulhamento quando receberam a informação de que envolvidos em tentativas de homicídio nos bairros Vila Maria e Saudade, estariam andando no bairro armados. No local, a dupla foi abordada e com eles foi apreendido uma pistola, um carregador de pistola, 17 munições, três celulares, um rádio transmissor, uma gandola, dois cintos de guarnição e uma balaclava.

Eles foram encaminhados para a 90º DP, onde a ocorrência foi registrada.