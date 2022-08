Jovem é preso e dois adolescentes são apreendidos suspeitos de tentativa de homicídio

Matéria publicada em 20 de agosto de 2022, 10:16 horas

Paraíba do Sul – Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul) e agentes do Serviço Reservado do 38º Batalhão da PM prenderam na sexta-feira (19), um jovem, de 18 anos e apreenderam dois adolescentes de 15 e 16 anos, suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio. Segundo os policiais, a vítima foi um homem agredido no dia anterior a pauladas e pedradas pelos autores numa linha férrea, no bairro Ponte Preta.

Os agentes disseram que o homem era dependente químico e que ele costumava adquirir entorpecentes no local, que serve como ponto de venda de drogas. Além disso, os suspeitos estariam envolvidos na venda de entorpecentes na localidade.

Um dos menores foi apreendido há dois meses e responde por fato análogo ao tráfico de drogas. Durante as buscas para capturar os três suspeitos, os PMs encontraram no bairro Liberdade, um esconderijo do tráfico. No local foram apreendidos 1.197 papelotes de cocaína, ninguém foi preso.

A Justiça de Paraíba do Sul aceitou a solicitação feita pela delegada Cláudia Nardy Abbud e decretou a prisão do jovem, e a internação dos dois adolescentes.