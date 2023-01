Jovem é preso e menor é apreendido com drogas em ônibus - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 15:08 horas

Valença – Um jovem, de 19 anos, foi preso e um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar na noite desta segunda-feira (30). Ação aconteceu em um ônibus que fazia o trajeto de Valença para Barra do Piraí, na altura do bairro São Francisco, em Valença. Segundo os agentes, foram apreendidos um tablete de maconha e três pinos de cocaína.

A PM também informou que a informação sobre os jovens veio por meio de uma denúncia de que os dois iriam vender as drogas que adquiriram no Morro da Gama, em Barra do Piraí. Ao realizar a abordagem do veículo, os policiais localizaram os suspeitos e encontraram os entorpecentes durante revista. O material e os jovens foram encaminhados para a 91ª DP, onde a ocorrência foi registrada.