Jovem é preso em flagrante com drogas em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de março de 2023, 09:34 horas

Resende – Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira (30), com 27 pinos de cocaína e 25 pedras de crack, em Resende.

Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram a uma residência na Rua 2, no bairro Morada do Contorno, para averiguar denúncias que indicavam tráfico de drogas no local. Ao chegarem, os policiais abordaram o suspeito, que confessou possuir materiais entorpecentes em sua casa.

Ele foi encaminhado à 89ª DP, e as drogas ficaram apreendidas.