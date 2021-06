Jovem é preso pela PM com material do tráfico em Três Rios

Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 09:28 horas

Três Rios – Um jovem de 19 anos, foi preso por policiais militares do 38º Batalhão na manhã de segunda-feira, dia 7, em Três Rios, suspeito de tráfico, após ser flagrado com farto material entorpecente. A ocorrência, registrada na 108ª DP, aconteceu na Rua Eduardo Cater, no bairro Morada do Sol, após denúncia.

Ao todo, foram apreendidos 291 pinos de cocaína, 50 tiras e 65 buchas de maconha, 81 munições calibre 9mm, uma balança de precisão digital, material para enrolação com a inscrição de uma facção criminosa, R$106,00 em espécie e dois celulares.

Segundo a PM, a denúncia citava que suspeitos – não identificados – da cidade do Rio de Janeiro, teriam vindo para região a mando de supostos traficantes, líderes de uma facção criminosa. Os agentes informaram que após cerco no endereço, conseguiram localizar três suspeitos e que, ao notar a presença da Polícia Militar, o jovem tentou se desfazer de uma bolsa com uma carga de pinos de cocaína nos fundo de um imóvel onde já haviam outros policiais. Durante tentativa de fuga, o suspeito tentou sair pelo portão da frente da casa, e se deparou com mais agentes.

PMs do 37º relataram que o suspeito autorizou a entrada das equipes no imóvel e que após revista, todo material apreendido foi encontrado. A PM afirma que ao ser indagado, o rapaz confirmou a veracidade da denúncia e disse que estava na cidade de Três Rios pouco mais de 7 meses; e que recebia dos supostos traficantes a quantia de R$100,00 por semana para vender drogas. Após o flagrante, o suspeito foi conduzido para a 108ª DP, onde foi autuado no artigo 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e no artigo 12 da Lei 10826/03 (Estatuto do Desarmamento). Ele permanece preso, à disposição da Justiça.