Jovem é preso pela PM por suspeita de tráfico e porte ilegal de arma no Santa Cruz, em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de outubro de 2020, 10:44 horas

Vasto material entorpecente e uma pistola calibre 9mm foram apreendidos; flagrante aconteceu nesse domingo, dia 25

Volta Redonda – Um jovem, de 19 anos, foi preso por policiais militares do 28º Batalhão na tarde desse domingo, dia 25, por suspeita de tráfico de drogas, após ser flagrado com vasto material entorpecente dentro de um condomínio localizado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Ao todo, segundo a Polícia Militar, foram apreendidos: uma pistola calibre 9mm; dois carregadores do mesmo calibre; 14 munições calibre 9mm; além de 667 pinos de cocaína; 172 trouxinhas de maconha; R$ 152,00 em espécie e um rádio transmissor.

Segundo a ocorrência, a PM esteve no local para verificar informações sobre suspeitos, armados, traficando no endereço. Os militares informaram que várias pessoas foram vistas fugindo após notarem a presença da PM, que se dividiu em equipes, durante cerco; porém, os suspeito preso foi abordado e durante revista, todo o material foi encontrado.

Após receber voz de prisão, o suspeito foi conduzido à 93ª DP (Volta Redonda), onde foi autuado e preso em flagrante nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06 (Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas) e artigo 16 da lei 10.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo).