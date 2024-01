Jovem é preso por ameaça e desacato em Resende

Resende – Um jovem de 21 anos foi preso na noite desta segunda-feira (22) após ameaçar e xingar policiais militares no bairro Capelinha, em Resende. Segundo os agentes, o suspeito teria se irritado quando o estabelecimento onde estava negou servir mais bebidas a um homem que precisou de atendimento médico no local por estar muito alcoolizado.

O suspeito teria chegado a discutir com os policiais e gritar com as atendentes. O irmão do jovem buscou acalmá-lo, mas o suspeito teria tentado agredir os agentes em seguida, precisando ser contido e algemado.

O suspeito foi levado à 89ª DP, onde permaneceu preso após ser autuado por ameaça e desacato.