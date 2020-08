Jovem é preso por porte ilegal de arma em Resende

Matéria publicada em 15 de agosto de 2020, 16:25 horas

Um revólver e seis munições calibre 38 foram encontrados com o suspeito na tarde deste sábado (15), no bairro Vila Julieta, durante patrulhamento da PM

Resende – Um jovem, de 19 anos, foi preso por policiais militares do 28º Batalhão na tarde deste sábado (15), em Resende, por porte ilegal de arma de fogo. Um revólver calibre 38 e seis munições do mesmo calibre foram apreendidos.

De acordo com a PM, agentes faziam patrulhamento na Rua Washington Luiz, no bairro Vila Julieta, quando observaram o rapaz transitando pela localidade em cima de uma bicicleta; e ao notar a presença da PM, teria aumentado a velocidade na tentativa de fugir do flagrante.

O suspeito foi alcançado e durante revista, todo o material foi encontrado em seu short. Após o flagrante, o jovem foi conduzido à 89ª DP (Resende), onde foi autuado e preso no Art 14 (Estatuto do Desarmamento) da Lei 10826/03, por porte ilegal de arma de fogo.