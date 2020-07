Jovem é preso por suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Três Poços

Matéria publicada em 20 de julho de 2020, 11:26 horas

Volta Redonda – Um jovem, de 22 anos, foi preso por policiais do 28º na tarde de domingo (19), em Volta Redonda, por suspeita de tráfico, associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Um revólver calibre 38, 08 munições do mesmo calibre, além de 87 pedras de crack, foram apreendidas. O flagrante aconteceu na Rua A, na Vila da Cidadania, em Três Poços.

Segundo a ocorrência, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT), juntamente com equipe do Serviço Reservado da PM foram ao endereço após denúncia, indicando que o suspeito estaria vendendo drogas no local, armado. Durante buscas, o suspeito foi encontrado próximo à sua residência, sendo informado sobre a denúncia.

A PM afirma que o jovem autorizou a entrada dos militares no imóvel e após buscas, todo o material foi encontrado. O suspeito foi encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda), permanecendo preso.