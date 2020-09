Jovem é preso por suspeita de tráfico de drogas em Itatiaia

Matéria publicada em 21 de setembro de 2020, 08:52 horas

Itatiaia – Um jovem, de 19 anos, foi preso por policiais militares do 37º BPM na tarde de sábado (19), na Rua Jambeiro 2, em Penedo, por suspeita de tráfico de drogas. Além da prisão, 14 trouxinhas de maconha; 44 pedras de crack; dois pinos de cocaína e R$93,00 em espécie, foram apreendidos. O flagrante foi possível após denúncia. A informação foi repassada à imprensa na manhã desta segunda-feira, dia 21.

A PM afirma que o suspeito foi visto numa área de mata pegando drogas em um barranco e posteriormente, retornando ao local com dinheiro em mãos. Durante abordagem, o rapaz foi revistado e com ele, dois pinos de cocaína e a quantia de R$ 93,00 foram encontrados. De acordo com os militares, após o flagrante, a equipe foi ao local onde o jovem havia sido visto no início da operação e durante buscas, o restante do material foi encontrado dentro de uma sacola plástica.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhados para a 99ª DP (Itatiaia), onde foi autuado no art 33 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas).