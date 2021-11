Jovem em surto é atendido pela PRF na Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 1 de novembro de 2021, 11:48 horas

Segundo a PRF, namorado do rapaz, de 21 anos, disse que ele estava embriagado; ele foi levado para Santa Casa da cidade pela equipe de resgate da CCR

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais informaram, na manhã desta segunda-feira, dia 01, que um jovem, de 21 anos, em surto, foi contido nesta madrugada enquanto estava parado no acostamento da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 268, sentido São Paulo, em Barra Mansa. Ele estava acompanhado do namorado, que solicitou ajuda aos agentes, que faziam ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico relativo à Operação Finados 2021.

Segundo a PRF, a abordagem aconteceu por volta dá 00h20, quando os agentes viram o namorado do rapaz fazendo gestos como se estivesse precisando de ajuda, com veículo parado no acostamento, com o pisca-alerta ligado. Durante abordagem, o rapaz informou que seu namorado ”estava embriagado, muito alterado, lhe agredindo – verbalmente e fisicamente -, e que o mesmo, sendo passageiro, ameaçava abrir a porta e pular do veículo em movimento”.

A PRF informou que o passageiro saiu do veículo, ”estando em uma área de recuo, visivelmente embriagado, com dificuldade de equilíbrio, vestido apenas de bermuda, proferindo palavras de baixo calão, frases desconexas e ofendendo quem se aproximasse”, tendo os agentes pedido ao rapaz que se acalmasse e ficasse sentado no meio fio, no aguardo do resgate médico da concessionária para ajudá-lo, a pedido da PRF.

Os agentes destacaram que o rapaz, muito exaltado, alterado e em surto, não acatou qualquer pedido ou ordem. Tendo, inclusive, ameaçado correr para a rodovia com risco de atropelamento; mas, foi cercado pelos policiais e acabou tropeçando no gramado do canteiro lateral, sendo contido e imobilizado pelos policiais até a chegada do resgate da CCR.

Após chegada da equipe médica, o rapaz recebeu os primeiros atendimentos e, posteriormente, foi encaminhado para a Santa Casa de Barra Mansa para os devidos cuidados médicos. ”O namorado, condutor do veículo, não havia ingerido bebida alcoólica. Estando lúcido, tendo acompanhado a ambulância até o hospital”, disse um agente, que finalizou esclarecendo chovia no momento da ocorrência.