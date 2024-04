Jovem em tratamento contra o câncer alcança meta de doações

Volta Redonda – Nascido e criado em Volta Redonda, ‘Junior’ como é conhecido pelos familiares e amigos, conseguiu atingir sua meta de doações para o tratamento contra o câncer.

O jovem de 25 anos que atualmente mora em Dublin na Irlanda, foi diagnosticado com câncer no pulmão no último dia 15, e começou a campanha de arrecadação para arcar com os custos do tratamento e a ida de seu pai para a capital irlandesa.

Junior agradeceu ao DIÁRIO DO VALE: “Quero agradecer todos que contribuíram e compartilharam a vakinha . Estou muito feliz em saber que agora terei a presença e suporte do meu pai nesse momento tão difícil.”