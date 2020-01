Jovem embriagado é preso pela PRF após acidente na Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2020, 10:45 horas

De acordo com a PRF, uma lata de cerveja foi encontrada dentro do veículo

Barra Mansa – Um jovem, de 20 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira, dia 27, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após um acidente entre um veículo Honda/Civic e uma carreta, no km 271 da Dutra, em Barra Mansa.

Segundo a PRF, tanto o motorista do veículo – apresentando sinais de embriaguez – quanto da carreta, passaram pelo teste do etilômetro; onde foi constatado o resultado de 0,70 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões) no teste do jovem, caracterizando o crime de trânsito por embriaguez.

De acordo com a PRF, o jovem alegou que estava com sua namorada e um casal de amigos em uma boate em Volta Redonda e estariam retornando para sua residência. Uma lata de cerveja foi encontrada na porta do veículo do rapaz.

Após o flagrante, foi dada voz de prisão ao motorista, que recebeu uma multa no valor de R$ 2.934,70, além de ter a CNH suspensa. Segundo os agentes, será arbitrada fiança que pode chegar ao valor de um a dez salários mínimos. O veículo foi liberado para que outro condutor, em condições, pudesse conduzi-lo.

A ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa).