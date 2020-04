Jovem foge em viatura da PM após se envolver em acidente de trânsito

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 14:32 horas

Viatura foi encontrada na Rodovia do Contorno, jovem continua foragido

Volta Redonda- Um jovem, de 22 anos, furtou uma viatura da Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira, dia 23, e fugiu após cometer um acidente de trânsito. De acordo com a PM, o jovem estava embriagado e se envolveu em um acidente, na Avenida Francisco Crisóstomos Torres, no bairro Pinto da Serra, em Volta Redonda.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM fazia o atendimento no local do acidente, quando o jovem mesmo algemado tomou a direção da viatura e fugiu. Antes de furtar a viatura, o jovem tentou fugir pela primeira vez e por isso precisou ser algemado.

A viatura furtada foi encontrada na Rodovia do Contorno, próximo a um posto de GNV, às margens da Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes. O jovem continua foragido.

De acordo com a PM, ele estava dirigindo um HB20 branco, placa KPR 3814 quando se envolveu no acidente de trânsito com vítima. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).