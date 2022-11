Jovem foragido da Justiça é preso em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de novembro de 2022, 07:51 horas

Valença – Policiais militares prenderam no fim de semana passado, um jovem de 24 anos, foragido da Justiça em Valença. O acusado foi localizado Alberto Moufron, no Jardim Valença. A localidade já era conhecida pelos agentes por ser reduto do tráfico de drogas.

Nada de ilícito foi encontrado com autor. No entanto, Os PMs descobriram que contra o jovem havia um mandado de prisão em aberto, por tráfico de drogas.

Ele foi levado para a 91ª DP (Valença) e estava para ser transferido para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro,