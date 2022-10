Jovem morre atropelado em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de outubro de 2022, 07:58 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 24 anos, morreu na tarde de domingo, dia 2, atropelado por uma caminhonete, na Via Dutra, Km 295, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. Policiais rodoviários federais apuraram que a vítima ao atravessar a pista, no sentido Rio, caiu na faixa de rolamento, sem que o motorista do veículo tivesse tempo de frear.

A caminhonete passou por cima do pedestre. O condutor do veículo parou no local do atropelamento e solicitou ajuda da equipe de resgate da concessionária, que administra a rodovia. O jovem chegou a receber os primeiros socorros, mas morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

O motorista, um homem de 72 anos, não sofreu ferimentos. Ele também aguardou a chegada dos agentes da PRF no local. Os policiais fizeram um boletim de acidente de trânsito e registraram o atropelamento seguido de morte na Delegacia de Barra Mansa.