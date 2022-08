Jovem morre em acidente de trânsito em Barra do Piraí

Matéria publicada em 22 de agosto de 2022, 11:07 horas

Barra do Piraí – Victória Vasconcelos Fiuza, de 22 anos, morreu por volta das 2h30 desta madrugada, dia 22, ao bater com a moto que conduzia, em um veiculo Fiesta que estava estacionado na Rua Moreira dos Santos, no bairro Química, em Barra do Piraí.

A jovem chegou a ser socorrida na Unidade de Pronto Atendimento (UPP), mas não resistiu aos ferimentos. O acidente seguido de morte foi registrado na 88ª DP (Barra do Piraí).