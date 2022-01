Jovem morre em troca de tiros com PMs ao tentar impedir que menor fosse apreendido

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2022, 09:07 horas

Volta Redonda – Matheus da Silva Pereira, de 19 anos, morreu na tarde de sábado, dia 22, durante uma troca de tiros com policiais militares. O confronto armado foi na Rua Natal, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta

Os PMs disseram que conduziam um menor de 17 anos para a viatura, que foi flagrado na localidade com um cigarro de maconha, quando Matheus atirou na direção deles. Os agentes revidaram os disparos.

Após o cessar fogo, os policiais fizeram uma varredura pelo local e encontraram o jovem ferido. Matheus morreu antes que os bombeiros chegassem para socorrê-lo para um hospital.

Os policiais disseram que o jovem portava uma pistola de calibre 9