Jovem morre esfaqueado e homem fica ferido em Barra Mansa

Matéria publicada em 12 de março de 2021, 12:37 horas

Vítima, de 46 anos, que sobreviveu, foi encaminhada para Santa Casa e não corre risco de morte, segundo a PM

Barra Mansa – Um jovem, de 22 anos, morreu na noite dessa quinta-feira (11), após ser esfaqueado na Rua 7, no bairro Santa Rita da Dutra, em Barra Mansa. Na mesma ocasião, um homem, de 46 anos, vítima de tentativa de homicídio, foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia, ferido. O crime foi registrado na 90ª DP.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem que não resistiu foi encontrado morto, no local, por não resistir aos ferimentos. A vítima socorrida foi operada e, segundo a PM, não corre risco de morte.

Policiais do 28º disseram ao DIÁRIO DO VALE que até o encerramento da ocorrência, às 5h desta sexta-feira, dia 12, a PM não possuía informações sobre suspeitos e motivo do crime, que passa a ser investigado pela Polícia Civil.