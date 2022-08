Jovem preso por tentativa de roubo é transferido para presídio

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 10:00 horas

Barra do Piraí – O delegado titular da 88º DP (Barra do Piraí), Rodolfo Atala, transferiu nesse fim de semana para a Cadeia Pública de Volta Redonda, um jovem de 22 anos. Ele foi preso no sábado, dia 27, sábado, suspeito de tentar praticar um assalto a um restaurante no Centro de Barra do Piraí.

O autor entrou no estabelecimento com o rosto coberto por uma touca tipo ninja. Ele foi direto ao caixa e chegou a empurrar uma funcionária.

Um policial civil da 88ª DP, que estava no restaurante , abordou o suspeito que conseguiu fugir do local.

Ele foi perseguido e capturado pelo agente e levado para a delegacia. Atala explicou que o jovem já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O delegado indiciou o suspeito por tentativa de roubo, cuja pena pode chegar a 10 anos de prisão.