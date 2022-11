Jovem se entrega à polícia após agentes dispararem tiro de advertência

Matéria publicada em 10 de novembro de 2022, 12:57 horas

Volta Redonda – Policiais militares apreenderam na quarta-feira (9) drogas em bairros de Volta Redonda e dois jovens foram presos. Uma das ações ocorreu na Rua Mutirão, servidão Felicidade , no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

Um jovem, de 22 anos, junto com outros dois criminosos, foi perseguido e ele se entregou aos policiais. Com o rapaz foram apreendidos 92 pinos de cocaína, 29 pedras de crack e R$ 37.

Os outros comparsas, que estavam armados de revólveres, fugiram, após os PMs dispararem um tiro de advertência. A intenção foi evitar que os criminosos atirassem no grupo de policias.

Os agentes foram ao local para tentar prender dois assaltantes que estavam numa moto e que tinham acabado praticar um roubo no bairro Aterrado. Durante a investigação, os PMs não encontraram os dois ladrões da moto, mas depararam com trio que portava uma mochila contendo as drogas apreendidas.

O jovem de 22 anos, que se entregou, foi levado para a Delegacia de Volta Redonda.

Outro caso

Também na Via A 1, no bairro São Sebastião, traficantes abandonaram 66 pinos de cocaína e 21 pedras de crack, após observarem a aproximação da viatura da PM. Os criminosos fugiram para uma área de mata. O material entorpecente foi levado para a 93ª DP.

Os agentes estiveram também na quarta-feira, na Rua G, na Vila Brasília, onde um jovem de 19 anos foi preso com drogas. No local foram apreendidos 61 pinos de cocaína, 46 pedras de crack, um rádio, um tablete, uma touca tipo ninja, R$ 86 e uma bolsa.

O rapaz foi levado para a mesma delegacia.