Jovem sofre tentativa de homicídio em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de abril de 2020, 19:33 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 19 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na tarde de segunda-feira, dia 20, após ser ferido com golpe de facão e ser baleado na Rua Antônio Graciano da Rocha, no bairro Vila Maria.

A PM fazia patrulhamento pelo bairro, quando foi abordada por uma mulher, de 25 anos, afirmando aos agentes ser prima do rapaz, informando que o jovem havia sido baleado e golpeado com um facão, por dois homens em uma linha férrea, enquanto empinava pipa. Após a tentativa, a vítima foi até sua residência, para aguardar atendimento de uma equipe do Samu (Serviço dê Atendimento Móvel de Urgência).

Após a informação, a PM foi até o imóvel e descobriu pela vítima, ferida no abdômen após os disparos, e com ferimentos nas costas devido as facadas, que o suspeito de ter atirado era seu conhecido, mas não soube identificar o autor das facadas.

O motivo da tentativa de homicídio, segundo a prima da vítima, seria ciúmes, devido o suspeito acreditar que o rapaz estaria flertando com sua namorada.

A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa de Barra Mansa e não corre risco de morte. A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).