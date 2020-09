Jovem sofre tentativa de homicídio em Resende

Matéria publicada em 29 de setembro de 2020, 10:08 horas

Rapaz, de 22 anos, ficou ferido no glúteo e na perna após ser baleado na noite dessa segunda-feira, 28

Resende – Um jovem, de 22 anos, ficou ferido no glúteo e na perna após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite dessa segunda-feira, 28, em Resende.

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz informou aos agentes que chegava em casa, na Rua Quatro, no Surubi Velho, quando notou que um Celta se aproximou e ocupantes – não identificados – do veículo abriram a porta e efetuaram vários disparos contra ele. A PM afirma que o jovem foi baleado no glúteo esquerdo e o projétil saiu em uma das pernas.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital de Emergência de Resende. Segundo a PM, após receber atendimento médico, o jovem foi conduzido até a 89º DP (Resende) para prestar depoimento, foi ouvido e liberado. Uma testemunha, de 27 anos, que acompanhava a vítima, também foi ouvida e liberada.

Segundo policiais militares do 37º BPM, 10 estojos calibre 9mm e 08 estojos calibre 380 foram encontrados após perícia no local dos disparos. Nenhum suspeito foi preso.