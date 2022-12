Jovem sofre tentativa de homicídio em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 16:30 horas



Valença – Quatro homens foram detidos na noite desta quarta-feira (28) por agentes do 10° Batalhão de Polícia Militar após efetuarem disparos contra um jovem de 19 anos no bairro Santa Rosa, em Valença. Os policiais chegaram ao local após contato da própria vítima, denunciando os dois suspeitos que realizaram os disparos e mais dois suspeitos envolvidos no crime.

Após mais troca de informações entre os policiais e a vítima, os suspeitos foram localizados. No local, foi apreendido um simulacro de pistola, uma balança de precisão, um tablete de erva seca prensada, 11 invólucros de erva seca, um invólucro contendo pó branco, 20 saquinhos contendo material de endolação e quatro celulares. Todos os envolvidos foram encaminhados para a 91° DP.