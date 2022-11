Jovem sofre tentativa de homicídio no Eucaliptal - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de novembro de 2022, 14:02 horas

Volta Redonda – Policiais militares foram na quinta-feira (17), a esquina das Ruas Minas Gerais e Espírito Santo, no bairro Eucaliptal, onde se depararam com um jovem de 19 anos, em cima do telhado de uma casa. Ele informou que ocupantes de um carro, modelo e placas, não anotados atiraram na direção dele.

Ele contou que estava junto com um amigo, que também foi alvo dos atiradores, e que fugiu após o atentado. Nenhuma das vítimas ficou ferida.

Um perito foi ao local e arrecadou quatro cartuchos deflagrados de calibre 5.56 e um cartucho intacto do mesmo calibre. O jovem de 19 anos foi levado para a Delegacia de Volta Redonda, onde prestou depoimento e foi liberado.