Jovem sofre tentativa de homicídio no Eucaliptal

Matéria publicada em 21 de julho de 2022, 18:50 horas

Volta Redonda – Nesta quinta-feira (21) um jovem, de 22 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. O crime foi na Rua Dom Bosco.

Baleado no braço e na perna direita, o rapaz pediu ajuda a policiais militares do PPC (Posto de Policiamento Comunitário) do bairro. Acompanhado de outro homem, ele foi de carro até o Hospital São João Batista, escoltado pela PM.

Aos agentes, a vítima contou que estava sentada na calçada quando três homens em um Renault Kwid branco atiraram contra ele. O jovem também não soube informar as características dos criminosos.