Jovem voltarredondense é selecionado para projeto nos EUA

Matéria publicada em 22 de novembro de 2021, 17:48 horas

Paulo Victor foi aceito para o student leaders on social entrepreneurship

Volta Redonda – Paulo Victor Bento Honório, 27 anos, foi aprovado no projeto Student Leaders on Social Entrepreneurship (Lideres Estudantis em Empreendedorismo Social), que são programas acadêmicos intensivos de curto prazo cujo objetivo é fornecer a grupos de líderes estudantis de graduação uma compreensão mais profunda dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, aprimorar suas habilidades de liderança.

Paulo Victor é natural de Volta Redonda, está cursando o sexto período de administração na Universidade de São Paulo (USP) e atualmente é estagiário do banco Nubank. Depois de feita a sua inscrição e a carta de recomendação enviada, o estudante recebeu a notícia de que tinha sido aprovado para o projeto: “Fiquei muito feliz, pela oportunidade, pois os EUA têm os maiores negócios de impacto do planeta, e participar de um programa destes é uma chance de apreender mais com os melhores” – disse.

Devido à pandemia de Covid-19, o projeto será realizado de forma híbrida. Consistirá em três semanas em âmbito virtual, entre janeiro e fevereiro e sua ida para os EUA será em julho de 2022.

Como nunca saiu do Brasil, ele conta como espera com a oportunidade de viajar para o projeto: “Acho que é uma oportunidade de aprendizado, e também será uma oportunidade de partilhar o conhecimento adquirido. Eu já tive dois empreendimentos e atualmente estou estagiando no Nubank. Mas creio que o conhecimento de como estruturar negócio de impacto social, ou ter impacto social através de seus negócios é algo muito importante”.

Agora, o estudante aguarda o começo do projeto: “Acho que será interessante começar o ano conhecendo pessoas novas de outros países, e aprendendo mais sobre negócios sociais e de impacto”.