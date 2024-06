Jovens de Volta Redonda debatem questões globais em evento do G20 Brasil

Volta Redonda – Volta Redonda recebeu nesta terça-feira (25), o encontro do Youth20 (Y20) – Grupo de Engajamento de Juventude, vinculado ao G20 Social. O evento, promovido pela Coordenadoria Municipal da Juventude de Volta Redonda (CoordJuvVR), reuniu jovens de toda a cidade no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal, para discutirem temas que impactam o Brasil e o mundo.

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, ressaltou que o evento é fruto de um projeto em parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), escolhido pelo Y20 para fazer parte de um dos 30 “Diálogos Regionais” que serão realizados em todo o país neste ano.

“Tivemos aqui hoje jovens de toda as partes da cidade que se reuniram para falar sobre as perspectivas da juventude sobre os temas do G20 e do Y20. E além de ser um evento muito importante de mobilização para a nossa juventude, reforça a ação e o valor que a Prefeitura de Volta Redonda vem dando todos os dias para a participação e o protagonismo dos nossos jovens, que são o futuro de Volta Redonda, do Rio de Janeiro e de todo o Brasil”, disse Larissa.

O chair (presidente) do Y20, Marcos Barão, agradeceu pela parceria da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da CoordJuvVR, e se comprometeu a levar o que foi discutido para a delegação brasileira no G20.

“Temos rodado o Brasil, dialogando com os jovens de diferentes territórios. É um espaço formal para que a juventude possa discutir temas que impactam o seu dia a dia, porque o que as lideranças do G20 decidirem vai afetar nossa vida, porque irão ou não virar políticas públicas. Quando começamos a perceber isso, descobrirmos a importância da participação. Se vão discutir coisas que impactam nossa vida, precisamos participar do debate”, frisou.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, parabenizou a Coordenadoria da Juventude pelo evento. “Uma oportunidade única para os jovens de Volta Redonda serem protagonistas de um debate sobre temas que impactam diretamente a eles. Nossa juventude tem muito a falar e é nosso dever ouvir e transformar estas ideias e sugestões em políticas públicas para eles. Parabéns para a Larissa, para toda a equipe da Coordenadoria da Juventude e ao UniFOA pelo projeto”, ressaltou.

A mesa de abertura do evento também contou com a participação de autoridades municipais, estaduais e federais, além de representantes da sociedade civil e outras instituições. O encontro também contou apresentações musicais da Orquestras de Corda do projeto Volta Redonda Cidade da Música e do rapper TH6.

Voz para a juventude

O deputado estadual Munir Neto esteve presente e afirmou a importância do evento para que surjam ideias e sugestões que resultem em construções de políticas públicas para a juventude.

“É de uma grande valia termos a oportunidade de encaminhar propostas dos nossos jovens para o G20. Estamos trabalhando muito a construção de propostas de políticas públicas para a juventude. Aqui em Volta Redonda, a Assistência Social, junto com a Coordenadoria da Juventude, que faz um trabalho espetacular na cidade e também em todo o estado, tem uma política muito forte. São 35 Cras (Centro de Referência de Assistência Social) com vários projetos para os jovens, crianças e adolescentes, a maioria em parceria com a juventude”, afirmou.

O secretário nacional de Juventude, Ronald Sorriso, participou do encontro por videoconferência e mandou um recado para os jovens volta-redondenses. “O Brasil é o país do futuro, mas precisa ser o país do presente e é por isso que a juventude está reunida nesses ‘Diálogos Regionais’ espalhados pelo país. Gosto muito de Volta Redonda. Um grande abraço para a juventude volta-redondense e viva a juventude brasileira”, falou.

Oficinas nas escolas

O projeto da CoordJuvVR e do UniFOA escolhido para participar do Y20 promoveu ações prévias ao evento principal. Uma delas foi a visita de 25 jovens, entre eles estudantes de escolas públicas do município e universitários do UniFOA e da Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda (UFF-VR), à Casa G20 Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 6 de junho. Já entre os dias 17 e 24 de junho, foram realizadas oficinas de mobilizações descentralizadas nas escolas e faculdades da cidade. Uma destas atividades aconteceu na Escola Municipal Walmir de Freitas, no Santa Rita do Zarur.

“Nunca imaginei participar de um evento desses, a nível internacional. Você se sente muito bem, sabendo que a sua voz vai ser ouvida. O jovem volta-redondense tem muita coisa para falar e este evento é como se estivéssemos com um megafone, podendo falar bem alto o que pensamos”, falou Stefani Emannuelly Vieira, de 15 anos, aluna do 9° ano no Walmir de Freitas.