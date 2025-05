Jovens de Volta Redonda terão semana dedicada ao empreendedorismo

Volta Redonda – A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda promove, entre segunda-feira (12) e sexta-feira (16), a Semana da Juventude Empreendedora. O evento, criado para fomentar o empreendedorismo jovem, inclui palestras com profissionais de diversas áreas, oficinas nas escolas das redes pública e particular, visitação de empresas município e atividades nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social).

Em destaque, está a palestra “Economia, empreendedorismo e Mercado Financeiro”, ministrada pelo economista e comentarista da CNN Money, Gilvan Bueno. Ex-sócio e gerente educacional no mercado financeiro, com passagens por bancos de investimento e corretoras, ele foi palestrante no Fórum Global South Financiers 2025, realizado em Pequim, China.

A apresentação de Gilvan Bueno vai abordar temas como planejamento financeiro pessoal, investimentos, economia comportamental e o papel da juventude na construção de um futuro mais sustentável e consciente financeiramente. A palestra é gratuita, aberta ao público e será realizada na próxima quinta-feira (15), no Auditório Milton Carlos, bloco IV, no campus Volta Redonda do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no bairro Aterrado, às 19h.

Outro destaque da Semana da Juventude Empreendedora será o bate-papo com Thiago Rena, CEO da Elite Growth Marketing; Amanda de Souza, estudante de Farmácia e empresária no ramo de Turismo; e João Victor de Avelar, proprietário da Moriah Móveis sobre “Empreender Jovem: Coragem, Inovação e Futuro”. O evento será no Vírgula Hub de Inovação de Volta Redonda, no shopping Park Sul, na próxima terça-feira, dia 13, às 19h. Inscrições pelo Instagram @virgulahubvr.

O secretário da Juventude de Volta Redonda, Munir Francisco Filho, afirmou que a Semana da Juventude Empreendedora tem como objetivo despertar o espírito empreendedor, a criatividade, a educação financeira e o protagonismo juvenil. Durante cinco dias de programação, jovens de 15 a 29 anos participarão de atividades educativas e práticas que os conectarão com o mundo dos negócios, do mercado de trabalho e da cidadania.

“Fomentar o empreendedorismo e a inovação entre os jovens; desenvolver habilidades de liderança, comunicação e planejamento; estimular a educação financeira e a responsabilidade cidadã; aproximar os jovens das oportunidades do mercado de trabalho e do mundo dos negócios; além de criar uma cultura local de incentivo ao protagonismo juvenil e ao empreendedorismo estão entre os propósitos da atividade”, falou Munir Filho.