Jovens internados em clínica de reabilitação testam negativo para Covid-19 em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de julho de 2020, 17:15 horas

Casa de Recuperação Desafio Jovem conta com 22 alunos; prefeitura realizou testagem em massa nesta segunda-feira (06)

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa realizou testagem em massa nos 22 alunos assistidos pela Casa de Recuperação Desafio Jovem Missionário Gunnar Vingren, no bairro Moinho, nesta segunda-feira (06). Todos os alunos testaram negativo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Após o procedimento, os alunos receberam os documentos que comprovam o laudo. A testagem em massa tem objetivo de identificar possíveis novos casos do coronavírus e manter o controle da doença.

A gerente de Vigilância em Saúde, Juliana de Souza Machado, comentou que Barra Mansa se destaca em relação à testagem em massa.

– Iniciamos esse procedimento visando garantir a redução de contágio do novo coronavírus. Hoje temos orgulho em dizer que Barra Mansa é a cidade pioneira, em relação a esta iniciativa. Vamos continuar dando sequência nessa ação, alcançando, principalmente, os profissionais e pessoas que tenham mais contato com o público – afirmou Juliana.

Casa

A Casa de Recuperação Desafio Jovem Missionário Gunnar Vingren de Barra Mansa, situada na Alameda 03, 910, no bairro Moinho de Vento, realiza um trabalho de recuperação voltado aos dependentes químicos. No local, os assistidos contam com uma estrutura adequada e com atividades de rotina que os ajudam a libertar do vício. O prefeito Rodrigo Drable esteve na localidade conhecendo o espaço e os alunos.

O projeto é oferecido de forma gratuita e conta com voluntários que auxiliam nas atividades. O tratamento dura seis meses e é disponibilizado para os que querem abandonar o vício.

De acordo com o diretor executivo da Casa, Vantoil de Souza, após a visita do prefeito, foi firmada uma parceria entre a instituição e a prefeitura.

– Esse é um projeto que tem como principal finalidade resgatar e recuperar vidas que estão sendo jogadas fora por conta do consumo de álcool e drogas. Poder contar com o suporte da prefeitura é essencial para conseguirmos dar continuidade ao nosso trabalho, além de ampliar essa rede de apoio aos jovens e seus familiares – disse.

O diretor interno, Pastor Elias Lopes, explicou sobre o funcionamento e rotina.

– Todos os dias pela manhã eles assistem um culto, em seguida tomam o café. Após se alimentarem eles passam duas horas cumprindo algumas tarefas que fazem parte da rotina. Almoçam e retornam às tarefas por mais duas horas. À noite eles jantam e vão para os aposentos. Além disso, todas as quintas-feiras eles recebem atendimento psicológico – finalizou o pastor.