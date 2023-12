‘Jovens Negros de Sucesso’ presta homenagem aos destaques de Barra Mansa

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Gerência de Promoção da Igualdade Racial (Gepir), em parceria com o Rotary Club Barra Mansa Alvorada, realizaram na noite de quinta-feira (14), mais uma edição do evento ‘Jovens Negros de Sucesso’. O projeto, criado pela vice-prefeita Fátima Lima, visa destacar o empreendedorismo de jovens negros para inseri-los no mercado de trabalho, pois, de acordo com ela, a juventude negra é uma população que sofre com a invisibilidade e a vulnerabilidade social. A cerimônia aconteceu na Associação Comercial Industrial e Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap-BM), no Centro.

Compondo a mesa de autoridades estavam: o prefeito Rodrigo Drable; a vice-prefeita Fátima Lima; Francisco Américo, vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (Comuppir); Silvana de Almeida, presidente da Organização e Integração de Conscientização Negra de Barra Mansa (OICN) e do Jongo Cafezal; e Dinah Ottoni, presidente do Rotary Club de Barra Mansa Alvorada. A abertura do evento contou com uma palestra sobre comportamento empreendedor realizada por Jayme Souza Filho, analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O prefeito Rodrigo Drable destacou a importância da representatividade dos jovens para gerações futuras. “Qualquer jovem de sucesso tem que ser reconhecido, independente da formação, de onde veio, da cor da pele. Se uma pessoa é boa no que faz, ela merece ser reconhecida, mas, nesse caso, nós temos que exaltar como a sua representatividade e as suas conquistas vão significar para outras pessoas, em como ela vai atingir e motivar os mais novos. Vocês são a prova de que qualquer dificuldade pode ser superada. Aos nossos jovens de sucesso, nós temos de exaltá-los como referência.”, destacou.

A vice-prefeita Fátima Lima pontuou a necessidade da valorização e como a luta antirracista deve envolver toda a sociedade. “Nós pensamos nesse projeto em 2017, quando chegamos na Prefeitura. Desenvolvemos importantes ações em parceria com diversas secretarias para seguirmos ainda mais fortes na luta por uma educação antirracista e antidiscriminatória. Esse trabalho é de todos e nós vamos continuar quebrando paradigmas”, ressaltou.

Uma das jovens homenageadas da noite, a professora Luane Silva Monção Miranda, de 22 anos, contou um pouco da sua trajetória e falou em nome de todos os jovens homenageados.

-Minha família sempre me fez acreditar que era possível. Tem 24 horas que apresentei meu TCC no curso de história e esse diploma que estou conquistando é coletivo. Não é só meu, mas da minha mãe, da minha irmã, das minhas tias, e eu não estive sozinha em momento algum. Eu não posso falar de meritocracia, mas posso falar sobre limite, que é algo que a minha família não me deu. Eu sempre persisti e corri atrás do que eu sabia que um dia seria meu. Eu, como mulher, preta e professora, quero que os meus alunos não desistam, assim como eu não desisti e não coloquei limites. Não foi fácil e ainda não é, mas nós conseguimos e vamos conseguir. Juntos – declarou Luane.

Lei de educação antirracista na rede municipal de ensino

Em outubro de 2022, o prefeito Rodrigo Drable sancionou a atualização da Lei Municipal 3592, de 15 de maio de 2006, que promove a educação antidiscriminatória e antirracista na Rede Municipal de Ensino. A matéria é de autoria do próprio prefeito, enquanto vereador da cidade.

A Lei 3592/06 foi pioneira e reconhecida nacionalmente, sendo reproduzida em outras cidades e levando às unidades de ensino a discussão aprofundada no combate à discriminação.

Confira os homenageados:

Benício Henrique de Araújo Andrade

Jhully de Jesus de Paula da Silva

Otávio Junior Rafael de Paula

Ryan da Silva Gonçalves

Kathellyn Thauany de Almeida Silva

Talitielly Vitória Juscelino da Silva

Ingrid Vitória Firmino Freitas

Yanne Rhanielle da Silva

Luiz Felipe Mendes Rocha

Yara Custódio Santos

Tainara Custódio Santos

Franciane Breves Ferreira

Pedro Henrique Ferreira Bento

Leonardo de Paula de Souza

Wellington Rodrigues Ferreira

Maria Vitória do Carmo Santos Luiz

João Pedro Artur da Silva

Julia de Santana Neves

Deisiane Galvão Abraão

Paulo José da Silva

Igor Gomes Silva

Sara Mylena Miguel Bernardes da Silva

Luane Silva Monção Miranda

— Fotos Chico de Assis