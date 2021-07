Jovens revelam ao MEP que desejam uma Volta Redonda melhor

Matéria publicada em 16 de julho de 2021, 10:42 horas

Volta Redonda- Para marcar o aniversário de 67 anos de emancipação Política de Volta Redonda, celebrado no sábado, dia 17 de julho, o MEP(Movimento Ética na Política) ouviu algumas pessoas nascidas no município.

De acordo com o coordenador geral do MEP, José Maria da Silva, Zezinho, na escuta realizada pelo movimento, foi notado que os jovens, na sua maioria manifestaram sua profunda gratidão à cidade natal, e o desejo de que ela seja melhor.

– A abordagem junto aos jovens também constatou que nas falas, muitos comentaram sobre a história da cidade, antes da CSN, na referência à presença dos povos indígenas – Purís e coroados, e o forte período agropecuário, nos séculos passados que não são citados. Contudo, nota-se a clareza em reconhecer a força da CSN, como marco da industrialização no Brasil, iniciada na década de 1940, como força para a cidade e região. Por fim, eles reconhecem os potenciais da cidade e são críticos ao alertarem para correções apontem para que Volta Redonda seja moderna, melhor e inclusiva – destacou Zezinho.

Depoimentos

Para o aluno do pré-vestibular do MEP, Daniel Aguiar, vale ressaltar que Volta Redonda é muito importante, aqui concentra a CSN, que mantém grande parte dos empregos para a cidade e região. “Também concentra grandes centros universitários, cultural, serviços, porém temos que melhorar alguns pontos principalmente para nós, os jovens. Melhorar a qualidade de vida, o investimento em cursos profissionalizantes, e principalmente em projetos que atendam pessoas em vulnerabilidade social, e investimento para lazer. Tudo para o crescimento de uma cidade humanizada”, afirmou a estudante do MEP.

A estudante Patrícia Barbosa Ribeiro, de 23 anos, que também é aluna do MEP, ressaltou que por uma feliz coincidência ela faz aniversário na véspera do de Volta Redonda, a cidade que gerou um impacto muito positivo em sua família. “Meu avô, Apolinário Barbosa, meu Pai, Sebastião R. Campos vieram de Murié para ajudar na construção de CSN, posteriormente vieram, minha avó Maria e outros parentes. No seu aniversário, desejo que Volta Redonda seja invejável na saúde, na educação, no transporte público, no lazer, na diminuição da violência, e que tenha um ar puro. VR tem capacidade para vencer, desde que saibamos escolher nossos governantes”, disse Patrícia.

A acadêmica e conselheira no MEP, Vitória Fortini, destacou que o seu desejo é que a cidade continue prosperando, que permita que pessoas progridam. “Volta Redonda é a cidade que acolhe, assim como acolheu meus avôs, pais, e tios, cumprimento toda população de Volta Redonda neste dia tão especial” desejou a conselheira no MEP.

A aluna do MEP, Grabriela Stoco, nasceu e reside em Volta Redonda, no seu aniversário ela afirmou o deseja de falar da CSN, que segundo ela é uma indústria que ofereceu e oferece muitos empregos, tanto para a cidade como para outros municípios vizinhos.

“Mas infelizmente ela tem afetado muito o meio ambiente, e isto traz problemas respiratórios principalmente para quem reside no seu entorno. Contudo, a cidade tem muitos lugares bacanas, como o Zoológico Municipal, as pracinhas na maioria dos bairros… Se eu pudesse ajudar a cidade, eu plantaria mais árvores”, destacou a aluna Grabriela.

O historiador e amigo do MEP, o professor Rafael França, se diz muito orgulhoso da cidade que ele nasceu e onde cresceu e se formou, tendo a oportunidade de estudar e se tornar professor de história. “Tenho muito a agradecer a Volta Redonda, por ser uma cidade de luta, cidade em que as pessoas resistem, e que se constituiu a partir de lutas. Estou fora da cidade há 10 anos, onde retorno sempre para estar com meus familiares e amigos, e onde nutro um carinho muito grande. Parabéns Volta Redonda, prospere, e que a luta continue e que possamos construir cada vez mais uma cidade melhor, mais acolhedora e justa para todos”, desejou o professor e historiador.

A sondagem do MEP sobre a cidade seguirá até domingo, dia 18 de julho, lembrando que para participar basta acessar – https://forms.gle/fHGyHq1doAPUxC3SA