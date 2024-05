Jovens são detidos em Rio Claro sob suspeita de envolvimento em homicídio

Rio Claro – Uma ação conjunta entre a Polícia MIlitar e a 168ª Delegacia de Polícia deteve, na noite desta sexta-feira (17), dois jovens – de 21 e 19 anos, respectivamente – suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido no início deste mês. A abordagem ocorreu na Rodovia Saturnino Braga, no distrito de Lídice.

Durante a ação, um dos detidos teria confessado sua participação no homicídio, ocorrido em 3 de maio. Ele revelou que o crime também envolveu, além dele e do comparsa, outro suspeito, que já foi identificado, mas não localizado.

A vítima era um jovem de 18 anos. Seu corpo foi descoberto na manhã de 3 de maio, uma sexta-feira, no Córrego do Parado, no distrito de Lídice. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Os suspeitos foram conduzidos à 168ª DP. As investigações continuam em curso.