Jovens são detidos pela PM com material do tráfico em Resende

Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 09:47 horas

Resende – Dois jovens foram detidos pela Polícia Militar em Resende, suspeitos de tráfico de drogas. As ocorrências, registradas na 89ª DP, aconteceram no bairro Cidade Alegria entre quinta-feira (9) e sexta-feira (10), e também resultaram na apreensão de farto material entorpecente.

Em um dos casos, um adolescente de 15 anos, foi detido por PMs do 37º Batalhão, na madrugada desta quinta-feira, dia 10, na Rua dos Eucaliptos, no bairro Cidade Alegria, 45 pedras de crack, 70 trouxinhas de maconha, 62 pinos de cocaína e R$151,00 em espécie foram apreendidos.

Na ocasião, segundo consta na ocorrência, o flagrante foi possível após denúncia feita à PMs, que avistaram o adolescente em atitude suspeita no bloco de um prédio. O jovem tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes; que afirmaram ter encontrado – após revista pessoal – todo material com o suspeito. O adolescente foi encaminhado para delegacia de Resende, autuado no Artigo 33 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas), permanecendo apreendido.

Outro jovem de 17 anos, foi detido pela Polícia Militar durante a noite dessa quarta-feira (9), na Rua das Hortêcias, no bairro Cidade Alegria, em Resende, suspeito de tráfico. Durante a ação, 153 pedras de crack e R$75,00 em espécie foram apreendidos. PMs do Serviço Reservado do 37º BPM faziam patrulhamento pelo endereço e avistaram o jovem em atitude suspeita, mexendo no telhado de uma garagem.

A PM informou que abordou o adolescente em momento oportuno e, após revista pessoal, encontrou 90 pedras de crack e a quantia de R$ 75,00 em espécie em posse do jovem. Após buscas no local onde o jovem foi visto em atitude suspeita, mais 63 pedras de crack foram encontradas. A Polícia Militar não informou se o jovem permaneceu apreendido após o flagrante.

