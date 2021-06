Jovens são detidos pela PM suspeitos de tráfico de drogas em Barra do Piraí

18 de junho de 2021

Segundo a Polícia Militar, um deles, de 21 anos, permanece preso

Barra do Piraí – Dois jovens, de 21 e 19 anos, foram detidos pela Polícia Militar nessa quinta-feira (17), em Barra do Piraí, suspeitos de tráfico de drogas. Durante a ocorrência, 106 pinos de cocaína, 53 tiras de maconha e um rádio transmissor foram apreendidos. A dupla e todo material foram encaminhados para 88ª DP.

Segundo PMs do 10º Batalhão, o flagrante foi possível após denúncia anônima, que citava que a dupla estaria, supostamente, vendendo drogas na Rua 2, no bairro Morro do Gama. Os agentes relataram que todo material foi encontrado em local próximo aos suspeitos.

A PM informou que o suspeito de 21 anos permaneceu preso após ser autuado no Artigo 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas). O jovem de 19 anos foi ouvido como testemunha e liberado.